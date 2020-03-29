شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السادات: تنفيذ شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضى المميزة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضى المميزة بالمناطق السكنية (21 – 22 - 29) بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بخطة ترفيق الأراضى المختلفة بالمدينة، لسرعة تسليمها للفائزين بها.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن المشروع يتكون من موزع كهربائى تم توريده من قبل الشركة المنفذة لتغذية تلك المناطق، وجارٍ تنفيذ أعمال التركيبات، كما يشمل المشروع عدد 41 غرفة محولات تم الانتهاء من بنائها، وتم توريد وتركيب لوحات الربط الحلقى للجهد المتوسط، ولوحات الجهد المنخفض العمومية بتلك الغرف، وكذا توريد صناديق الجهد المنخفض المغذية لقطع الأراضى والبالغ عددها 236 صندوقا جارٍ البدء في تركيبها، وكذا تمديد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض.

كان المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قد أكد أنه جارٍ استكمال صيانة المسطحات الخضراء والأشجار بالمدينة، حيث تم قص وتقليم وتهذيب أشجار الفيكس الموجودة بعدة أحياء بالمدينة، وكذا زراعة مساحات أخرى بالنجيل الطبيعى لتكون متنفساً ترفيهياً لسكان المدينة.

وأوضح أنه جارٍ تجميل وصيانة المسطحات الخضراء بالمدخل الرئيسى لمحكمة السادات وعدة مناطق أخرى، وذلك بزراعة نباتات الزينة والنجيل الطبيعى على جانبى المدخل، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة ومواكبة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة.

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من ناحية أخرى، قال رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيتم بيع 87 محلاً بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح بين (20م2 و279م2)، بمجمع سوق الجملة بمنطقة التحدى على طريق المطار الجديد بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.

وأضاف أنه تم إتاحة المحال التى سيتم بيعها بأنشطة مختلفة (مخازن – باكيات – ورش – ثلاجة خضروات وفاكهة – محال تجارية)، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.