شكرا لقرائتكم خبر عن الأزواج في الحظر.. كنس وغسل مواعين ولعب بلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يقضي الرجل معظم وقته في العمل أو على القهوة أو في الصالات الرياضية أو غيرها من الأمور اليومية المعتادة قبل العودة إلى المنزل لكن هذه العادات تغيّرت مع تفشي فيروس كرونا ويجلس الاب في المنزل بعد وقت الحظر Advertisements وذلك الفيديو يدل ان الاب يعمل مع الزوجة بجميع المساعدات من غسيل مواعين و تنظيف و مسح و لعب مع الاولاد بالبلي وغيره ويدعي الطفل بان الفيروس ينتهي و يرجع الجميع الي عمله و ترجع الطلاب للمدارس

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