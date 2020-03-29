شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 4 أشخاص أدوا صلاة الجمعة أمام مسجد بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت نيابة الغردقة الجزئية، الأحد، إخلاء سبيل ٤ أشخاص خالفوا قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة الجمعة بالمساجد ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وكان الأشخاص الـ4 قاموا بأداء صلاة الجمعة أمام مسجد معاذ ابن جبل بشارع الكهف بالعردقة بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف، ولم يراعوا تلك الإجراءات معرضين بذلك حياة المواطنين للخطر. وحررت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر محضرا للمتهمين بعد إخطار الأوقاف بالمخالفة. وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

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