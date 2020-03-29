شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من ماء التواليت الملوث بالبراز حول المرحاض، وهذا يعنى أنك إذا لمسته قد تصاب بالمرض، خاصة أن الفيروس يبقى على الأسطح لفترة تصل إلى 17 يوماً، وفقاً لما ذكرته جريدة "الدايلى ميرور" البريطانية، في هذا الفيديو نتعرف على كيفية انتقال فيروس كورونا من ماء المرحاض أو التواليت... كورونا وماء التواليت هل ينتقل الفيروس من خلالها؟ دراسة جديدة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية أجابت عن هذا السؤال: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من ماء المرحاض الملوث بالبراز والبراز قد يحمل فيروس كورونا أو مادته الوراثية Advertisements ما قد يكون طريقة لانتقال الفيروس لكن من غير المحتمل انتقال الفيروس من مياه الشرب لأنها معالجة من الفيروسات الفيروس يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 17 يومًا ما يعنى إمكانية بقائه على سطح التواليت نفس المدة إذا لم يتم تنظيفه وتعقيمه

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