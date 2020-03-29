شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مصرية تغادر خلال أيام لإعادة المصريين العالقين بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شركة مصر للطيران ، خلال أيام ، رحلة لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية ، نتيجة تفشي فيروس كورونا، والراغبين في العودة إلى وطنهم ، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتي 15 ابريل المقبل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة ، أن وزيرة الهجرة ناقشت مع وزير الطيران المدني إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن ، لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية ، وسيتم تيسير رحلة تابعة لشركة مصر للطيران خلال الأيام القليلة المقبلة ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران والهجرة من أجل تسيير رحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج ، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن عودتهم خاصة وأن الجامعات هناك تم إغلاقها

بعد انتشار فيروس كورونا .

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وأضافت وزير الهجرة ، أن الأماكن التابعة لإقامة المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية تم إغلاقها أيضا وبالتالى فقدوا أماكن إقامتهم هناك بالإضافة لطلبات من أولياء أمورهم خاصة بسرعة عودة أبنائهم من الخارج .

وناشدت وزيرة الهجرة المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية من العالقين نتيجة تفشي فيروس كورونا، والراغبين في العودة إلى وطنهم الأم، بضرورة التواصل مع السفارة أو القنصلية المصرية في تلك الولايتين، أو التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة والتي تتبع على دوام الساعة طلبات واستفسارات المصريين في الخارج من مختلف بلاد العالم، وطالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات لنبدأ المخاطبات الرسمية لرحلات استثنائية عبر وزارة الخارجية، وذلك لرصد الأعداد وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.