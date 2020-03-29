انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد أعلى الطريق الدائري - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

انقلبت سيارة نقل محملة بحديد التسليح، أعلى الطريق الدائري، وصلة المريوطية، في الإتجاه القادم من الواحات والصحراوي اتجاه المنيب والمعادي، صباح اليوم الأحد.

وانتقل اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور وقيادات الإدارة؛ لرفع السيارة، وسحب بعض الكثافات الناتجة عن الحادث، كما تم نشر الخدمات لتسيير الحركة للقادمين من الواحات والصحراوي اتجاه المنيب والمعادي.