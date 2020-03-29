محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تغيير مواعيد عمل خدمة العملاء بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري كإجراء احترازي خوفًا من تفشي كورونا.
وتتعلق أكثر الأسئلة التي تتلقاها مراكز خدمة العملاء، بالاستفسار عن موقف الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي، وتغيير بعض البيانات الخاصة بكل حاجز.
وينشر "الخليج 365" طريقتين للاستعلام عن موقفك في الإسكان الاجتماعي، واستكمال البيانات دون الحاجة للذهاب إلى مراز خدمة العمراء.
الطريقة الأولى تتعلق بالاتصال بالأرقام التي حددها صندوق صندوق الإسكان الجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تمثلت في أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء فقط.
أما الطريقة الثانية والتي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن موقف الطلب في حجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.
كانت هذه تفاصيل خبر خط ساخن وموقع إلكتروني.. ما هي خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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