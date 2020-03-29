شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من قراء الخليج 365 يؤيدون تحويل المستشفيات الجامعية والخاصة إلى حجر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق 83% من قراء الخليج 365 على المقترحات البرلمانية التي نادت بتحويل المستشفيات الجامعية والخاصة إلى حجر صحى، لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

كانت سهير الحادي، عضو مجلس النواب، قد تقدمت باقتراح برغبة، بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مدارس تمريض أو مؤسسات صحية، مطالبة وزارة الصحة والجهات المعنية بدراسة الاقتراح والعمل على تنفيذه، بجانب مطالبات أخرى من بعض أعضاء البرلمان بتحويل المستشفيات الجامعية والخاصة إلى حجر صحى أيضا.

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وأشارت النائبة سهير الحادي، إلي أن هناك عدد كبير من المستشفيات التكاملية متوقفة ولم يتم تشغيلها وبعضها تم الانتهاء منها ولم يتم تشغيلها، مقترحة أن يتم تحويلها لمدارس تمريض لسد العجز في التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية، أو تحويلها لمؤسسات صحية تخدم المرضي، بدلا من تركها بدون تشغيل وإهدار المال العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبت وزارة الصحة بتقديم خطة تفصيلية للجنة، بشأن الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص المستشفيات التكاملية المتوقفة التى لم يتم تشغيلها، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك خطة لاستغلال المستشفيات التكاملية وتشغيلها بما يساعد على توفير الخدمة الصحية فى كل المحافظات والمدن والقرى، وأوضحت أن هناك من يرى أن تحول المستشفيات التكاملية على مستشفيات عامة، خاصة أن هناك بعض المناطق لا يوجد فيها مستشفيات، أو فيها مستشفى عام وتحتاج أخرى لسد حاجة المواطنين واستيعاب الكثافة السكانية.