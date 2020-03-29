شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

وينشر ”الخليج 365” تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، بمحافظتى القاهرة والجيزة، وجاءت كالتالى:

ويأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة، وذلك فى إطار الدور التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.

وشدد المصيلحي، على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة، مؤكدا انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.