شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحليل 2969 عينة لمنتجات غذائية ولحوم مستوردة للكشف عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية، موضحا ان معامل المعهد قامت بفحص 2969 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 28/3/2020 للتأكد من خلوها من فيروس «كورونا».
وأوضح الوزير أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس «كورونا» وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.
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