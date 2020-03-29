شكرا لقرائتكم خبر عن هل له علاقة بـ«كورونا»؟.. مصري يفقد الوعي ويسقط في أحد شوارع الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة «الراي» أن مواطنًا مصريًا سقط فاقدًا للوعي في أحد شوارع خيطان، بسبب تعرضه لهبوط في الضغط وشعوره بدوخة.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم إسعاف المواطن المصري ونقله لأحد المستسفيات وحالته مستقرة.

وأشارت المصادر، وفقًا لصحيفة «الراي» إلى أن الحالة ليس لها علاقة بفيروس «كورونا».