شكرا لقرائتكم خبر عن قرار كويتي بإبعاد وترحيل 3 مصريين.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إبعاد 3 مصريين يعملون في مطعم بمنطقه الفحيحيل، بعد قيامهم بإغلاق مجرى لمياه الصرف الصحي بالإسمنت أمام المطعم الذي يعملون به، وانتشر لهم مقطع فيديو وهم يقوموا بفعلتهم.

وبعد التوصل للفاعلين، تم ضبطهم وبمواجهتم اعترفوا وأفادوا بأن رائحة المجرى كانت تضايقهم.

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ووفقا لصحيفة «الراي» الكويتية، تم انتداب فريق من وزارة الأشغال لفتح المجرى وإزالة الإسمنت منه.

وأفاد مسؤول في الوزارة بأن استمرار الإغلاق كان سيتسبب بمشكلة كبيرة، لكون المجرى رئيسية رئيسي.

وقررت «المباحث» إبعادهم عن البلاد وتسليمهم لترحيلهم.