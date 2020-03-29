شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحرير مخالفة لطبيب في المنوفية خلال حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد مصدر مسؤول أنه لا صحة لما تم تداوله من استيقاف طبيب وتحرير مخالفة له لخرقه حظر حركة المواطنين بالمنوفية رغم الاستثناء.
كان أحد المواقع الإخبارية تداول خبرًا بعنوان «أمن المنوفية يحرر محضرا بخرق حظر التجوال لطبيب رغم الاستثناء»، يتضمن تحرير محضر لأحد الأطباء لمخالفته قرار الحظر بمحافظة المنوفية بالرغم من استثناء الأطباء من قرار الحظر.
وتبين عقب الفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في استيقاف «مدرس مساعد بكلية الطب جامعة المنوفية»، من قِبل رجال الشرطة حال مروره بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية أثناء الحظر، وتم الإطلاع على «التراخيص وتحقيق شخصيته» وتم تحرير مخالفة مرورية «لسيره عكس الاتجاه» وصرفه دون تحرير ثمة محضر له بمخالفته قرار حظر التجوال أو اصطحابه لديوان المركز.
وعلل المذكور نشر تعليق بذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، اعتقادًا منه بتحرير محضر له لمخالفته قرار الحظر، وأضاف بقيامه بإزالة ذلك المنشور عقب استبيانه حقيقة الواقعة، كما أكد عدم تعرضه لسوء معاملة أثناء التعامل معه.
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