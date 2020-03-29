شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف يكتشف صيدلية تبيع أدوية تأمين صحي ومقهى مفتوح وقت الحظر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولة مسائية، وجود أدوية تأمين صحي بها غير مصرح ببيعها داخل صيدلية بقرية «سدس» التابعة لمركز ببا، بداخلها، فضلا عن أدوية أخرى مدعمة تم تخزينها، بجانب ضبط مخزنين أدوية غير مرخصين تابعين للصيدلية بهما أدوية ومستلزمات طبية، فضلا عن وجود عيادة أسنان وتعقيم تابعة لنفس الصيدلية«غير مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأمر المحافظ بالتحفظ على كميات الأدوية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة بمعرفة العلاج الحر والصيدلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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وخلال جولته لمتابعة التزام المواطنين بحظر التجوال بالطريق الدائري ببا، فوجىء المحافظ بوجود «مقهى» مفتوح وغير ملتزم بتعليمات الإغلاق، ويوجد به عدد من المواطنين، فأمر بتحرير محضر مخالفة وإغلاق المقهى، وطالب رئيس المدينة ولجان التفتيش بضرورة متابعة المقهى أثناء الحظر لضمان غلقها بشكل دائم.

يأتي ذلك فيما استوقفت قوات الأمن المرافقة للمحافظ بعض المواطنين الذين تصادف مرورهم ببعض القرى أثناء الجولة، للاستفسار منهم عن سبب خروجهم، وتم التأكد من أن الأسباب من المسموح بها، وطالب المحافظ المواطنين بأهمية الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكدا أن تلك الإجراءات في صالحهم ولمصلحتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص رقم على الواتس آب (01552190365) لتلقي بلاغات المواطنين عن أية مخالفة للقرارات والاجراءات الاحترازية، وكذا مخالفة الأسواق والتلاعب في الأسواق والغش التجاري، بجانب الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم في كل القطاعات والمجالات.

وخلال جولة المحافظ تفقد تمركزات الشرطة بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدن وعلى الطرق الرئيسية وبعض الشوارع الجانبية، حيث حرص على الإشادة بها وشكرهم تقديرا لواجبهم الوطني الذين يقومون به على أكمل وجه، قائلا: «شكرا لرجال مصر، والله يعينكم على واجبكم، وكل المواطنين يقدرون ما تبذلونه من أجلهم ومن أجل الوطن».

جولة مسائية لمحافظ بني سويف

جولة مسائية لمحافظ بني سويف

جولة مسائية لمحافظ بني سويف

جولة مسائية لمحافظ بني سويف