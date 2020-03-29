شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمعاونة اتحاد الغرف السياحية على إعداد مذكرة شاملة تتضمن تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة بالمحافظات المختلفة، منها الاقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيدًا لعرضها على رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم فيما يخص دعم القطاع.

وتتضمن المذكرة التى يجرى العمل على إعدادها بهذا الشأن تداعيات هذه الأزمة على كافة القطاعات العاملة فى المجال السياحى والعمل على حلها، وذلك بعد أن تواصلت الوزارة مع المحافظين والقطاع الخاص للاستماع إلى كافة وجهات النظر .

وأكد اتحاد الغرف السياحية، تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، للتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.

وأوضحت الغرف السياحية، أن هذا التحرك يأتى استمرارًا للتفاعل مع الأزمة الحالية، والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحى والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

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ولفتت الغرف، إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم الفئات المتضررة من العاملين، جارى دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملون بالقطاع السياحى.

وبدأت الغرف السياحية الخمس فى تجميع بيانات جميع العاملين بالقطاع ورواتبهم فى موعد أقصاه منتصف الاسبوع، مستوفياً كافة البيانات حتى يتسنى للغرف إرساله للجهات المختصة.

وكان مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين بوزارة السياحة والآثار، ألتقى بمجموعة من المرشدين السياحيين وذلك لمناقشة آرائهم ووجهات نظرهم فى بعض القضايا السياحية، وأهم المعوقات التى تواجههم فى ظل توقف الحركة السياحية وذلك لتضمينها فى التقرير الذى يجرى إعداده عن الأزمة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحى بصفة عامة والمعوقات التى تواجهها فى الوقت الراهن بصفة خاصة، كما قدم المرشدين بعض المقترحات لتنمية وتعظيم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.