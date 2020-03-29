وزير القوى العاملة: هاكرز اخترقوا موقع تسجيل العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعداد المواطنين الذين سجلوا أنفسهم في بيانات العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.

وأوضح سعفان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" أن عددهم وصل منذ بدأ التسجيل الأسبوع الماضي وحتى الآن، إلى 750 ألف عامل.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال بياناتهم للأجهزة المعنية لتدقيقها أولًا باول، ثم عرضها على لجنة تم تشكيلها من قبل الوزراء لوضع آليات الرعاية لهذه الفئة من العمالة.

وكشف وزير القوى العاملة، عن تعرض الموقع الإلكرتوني للوزارة، للاختراق من قبل "هاكرز" الذين تسببوا في تعطيله.

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وقال إنه يتوقع أن يزيد عدد المتقدمين خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف الوزير، أن عدد من جمعيات المجتمع المدني طلبت التكفل بـ100 ألف عامل غير منتظم، وتم إرسال الفئات الأولى بالمستحقين وقائمة ببياناتهم.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير من الجمعيات ومؤسسات المجتمعي المدني لدعم ورعاية أسر العمالة غير المنظمة، موضحًا إن إحدى الجمعيات طلبت رعاية 100 ألف أسرة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".​