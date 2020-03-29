اليوم.. الحكم في دعوى نقل "توأم زينة" لمدرسة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي عمر عبدالرحمن، دفاع الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بنقل التوأم عز الدين وزين الدين، لمدرسة أخرى بدلًا من المدرسة الدولية المقيدين بها حاليًا.

ومن المقرر أن تؤجل الجلسة إداريا، تنفيذا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدري عبد الفتاح، بإيقاف العمل حتى ٣ أبريل.

وحملتالدعوى رقم 5180 لسنة 2019، وطلب فيها "عز" نقل التوأم عز الدين وزين الدين لمدرسة جديدة، وهي المدرسة نفسها الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خصوصًا أن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقرب من 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

يُشار إلى أن محكمة أسرة مدينة نصر نظرت، اليوم، أولى جلسات الدعوى الجديدة المقامة من زينة ضد عز، والتي تطالب فيها بإلزامه بدفع 900 ألف جنيه، كمصاريف مدرسة للتوأم زين الدين وعز الدين، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة الأول من مارس المقبل.