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انهيار أجزاء من قصر مكرم عبيد في قنا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أجزاء من قصر مكرم عبيد في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة ميدان مديرية أمن قنا، انهيار أجزاء كبيرة من قصر مكرم عبيد، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين، وتم عمل كردون أمنى حول المبنى.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا بانهيار جزء من قصر مكرم عبيد بمدينة قنا، فانتقلت قوات الأمن إلي مكان القصر، وتم فرض كردون أمني، لتمكين الأجهزة المعنية من رفع ركام المبني المنهار، لعدم إعاقة حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

يشار إلى ان قصر مكرم عبيد، يقع علي مساحة 6 قراريط، وكان لسنوات طويلة مخصصا لمدرسة سيدي عمر الابتدائية، قبل أن يتم إخلاءه من التلاميذ وتسليمه لمالكيه.

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