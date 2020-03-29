شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس أمل كبار السن فى الشفاء من كورونا.. شاهد القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شفاء النجم العالمي توم هانكس وزوجته من وباء فيروس كورونا أعطى بارقة أمل جديدة ورسالة طمأنة لكبار السن والمرضي، خاصة أن هانكس يبلغ من العمر 63 عامًا ومريض بداء السكري، وهوما كان يقلل من تعافيه ويشكل خطورة علي صحته ولذلك فإن التزامه وشفائه يبعث علي الأمل خاصة لدي كبارالسن ممن يعيشون حالة من الفزع بعد التحذيرات شديدة اللهجة التي تؤكد أنهم الأكثرعرضة للموت بسبب هذا الفيروس اللعين.

توم هانكس عقب تماثله للشفاء قررالمساعدة في حملات التوعية ومساعدة المرضي وغيرالمرضي خاصة بعد انتشار الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة نسبة الاعداد بصورة كبيرة في عدد من الولايات المختلفة .

Advertisements

كان توم هانكس قبل 16 يومًا فاجئ جمهوره بإعلان إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أثناء تواجدهما في إستراليا، حيث كان يحضر لفيلم جديد لم يستقرعلي اسمه يلعب به دور مدير أعمال الفيس بريسلي بينما كانت ريتا علي موعد مع جمهورها حيث أحيت حفل موسيقي بدارأوبرا سيدني وبعد أسبوع واحد فقط من إعلان هانكس وزوجته إصابتهما بالفيروس خرجا سويًا من الحجر الطبي إلي منزلهما باستراليا لقضاء باقي فترة الحجر بالمنزل بعد الاطمئنان علي صحتهما، حيث استكمل باقي الفترة بالمنزل للتأكد من إنهما تخلصا بالكامل من حضانة الفيروس وهي 14 يومًا وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك.