رئيس "النحالين العرب" يناشد الحكومة لاستثناء نقل خلايا النحل من قرار الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ناشد فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضم النحالين وعمليات نقل الخلايا إلى الإعفاء من قرار الحظر، بدلًا من تحرير مخالفات لهم رغم دورهم في زيادة الإنتاج الزراعي، خاصة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أبدى موافقته على هذا الاستثناء باعتبار أن النحل من مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن النحل يساهم في تلقيح المحاصيل الأساسية والأشجار ومنها الموالح بأكملها بنسبة 75% من عملية التلقيح، إلا أن عدم إدراج النحل في إعفاء الحظر سيؤثر في إنتاجية المحاصيل التصديرية وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة يؤكد أن تلقيح النحل يؤدي لزيادة نسبة الإنتاج الزراعي بنسبة 24% من إنتاجية المحاصيل البستانية.