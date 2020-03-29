"الأعلى للجامعات" يحسم الجدل بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

نفى المجلس الأعلى للجامعات، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونقل طلاب فرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) للفرقة الأعلى، مع ترحيل مواد الترم الثاني للعام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن قراراته الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020 بشأن تعليق الدراسة حتى 15 أبريل مع متابعة الدراسة عن بعد.

وناشد الأعلى للجامعات، في بيان له، اليوم السبت، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وتفاديًا للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.

مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن،علما بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات تنشر عبرالصفحة الرسمية للوزارة الفيس بوك:

اضغط هنا