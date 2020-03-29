متحدث الصحة: عزلنا 10 مراكز ظهرت فيها إصابات بـ"كورونا" منذ بداية الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم السبت، إن مصر تشهد نسبة شفاء عالية، قد تكون الدولة الأعلى عالميًا.

وأرجع مجاهد ذلك، إلى البروتوكولات التي وضعتها اللجنة العلمية لمجابهة الأزمة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات التي بلغت 36 حالة في اليومين الأخيرين تعود لكون حالات الوفاة متقدمة في السن وتعاني من أمراض مزمنة سابقة باستثناء شاب مصري يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعاني من سرطان في القولون.

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وكشف عن أن حالات اليوم الستة التي توفيت قضت نحبها قبل وصولها للمستشفيات، مناشدًا الجماهير فور ظهور أعراض الإصابة بفريوس كورونا التوجه لمستشفى الحميات أو الصدر أو الخط الساخن الذي يحمل رقم 105، وتابع: "فيه ناس كتيرة لما بتظهر عليها الأعراض بتخاف من العزل، ولما بتروح بتحمي نفسك وغيرك من خلال الإجراءات الوقائية يجب أن تحمي من حولك من كبار السن أو زوجتك وغيرها".

وكشف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أسباب عزل بعض مراكز المحافظات، قائلًا: "تم عزل نحو 10 مراكز في عدد من المحافظات بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات، حيث يتم تطبيق الحجر الصحي للقرية أو المركز منعًا لتفشي العدوى من الأفراد للمجتمع".

وتابع: "بعض المستفشيات غير التابعة لوزارة الصحة يكون لديها حالات يتم اكتشاف المرض في وقت متأخر جدًا وعند إبلاغنا يكون الوقت متأخرًا، و14 حالة من إجمالي 36 حالة وفاة جاءت بتحويلات من مستشفيات أخرى مع تأخر وضع الحالة".