شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «التأمين الصحي بكفر الشيخ» يشيد بالفرق الطبية: «جنود الجيش الأبيض» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عيادات التأمين الصحي بمختلف مدن محافظة كفر الشيخ استعدادا كاملا من جانب الأطباء للعمل في خدمة المترددين عليها في ظل ظروف وباء كورونا.

وقال الدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة، إنه يشكر جميع الفرق الطبية بالتأمين الصحي حيث تعمل في ظروف صعبة، مشيدا بالعاملين بالتأمين الصحي بدسوق الذين يعملون من خلال عيادة المركز الطبي لحين الانتهاء من إنشاء عيادة النصر للتأمين الصحي بدسوق على مساحة ٢٢٠متر بعد أن وافق عليها الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال هذا العام.

وأشاد «قاسم» بالدكتورة شاهنده غنيم، مدير التأمين الصحي بدسوق، والمحاسب على داوود مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والعاملين جميعا لعملهم في المبني البديل، قائلا: «هم جنود الجيش الأبيض الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الوطن».