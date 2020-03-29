شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تبدأ من يوليو المقبل.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أنه تم التقدم بمشروع قانون بشأن ذلك لمجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي، ثم يتم طرح القانون على مجلس النواب من أجل الحصول على بعض الإجراءات التشريعية على أن يبدأ الصرف بداية من الأول من يوليو المقبل.

وكشفت الوزيرة أن إجمالي المبالغ 27.6 مليار جنيه المبالغ المستحقة بداية من 2006 حتى 2016 ثم يضاف إليها مبلغ الـ7 مليارات جنيه قيمة العلاوات خلال العام الجاري ليصبح الإجمالي 35 مليار جنيه وسيتم صرفها على دفعات لأصحاب المعاشات المستحقين.