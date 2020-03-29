شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «اللي مش عاوز يتعلم يوفر أسئلته البايخة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قدمت حلولا عملية لسير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات في موعدها في ظل مواجهة فيروس «كورونا»، مشدداً على أنه سيوجد حلول بديلة لمن لا يستطيعون الوصول لخدمة الإنترنت، مناشداً الجميع بدم طرح الأسئلة المثيرة للجدل ولا تحقق أي فائدة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة ستعلن غداً وبشكل رسمى الأجزاء التي لن تتضمنها الامتحانات حتى لا يكون هناك جدل حولها، وتابع: «جروبات عايشة على إثارة الجدل.. اللي مش عاوز يتعلم يوفر اسئلته البايخة».

وأجاب وزير التعليم على بعض الأسئلة تتعلق بامتحان طلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحا أنه بخصوص الكود لطلبة المنازل والخدمات يحصلنا عليه من خلال الموقع الذي تم إطلاقه، وتابع: «بالنسبة لطلبة المنازل وذوى الاحتياجات بالصف الأول والثاني الثانوي وذوى الاحتياجات سيتم اختبارهم من خلال أبحاث».