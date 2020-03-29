شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: «الناس بتدعي عليا من كتر الكلور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إنه تم غلق كل الشواطئ بالمحافظة ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال حنفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إن هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين، والتزام بإجراءات الحظر، وعدم التواجد على الشواطيء، مشيرًا إلى تواجد 200 سائح، مضيفًا: «آخر سائح سيغادر يوم الأربعاء المقبل».
وجه الشكر الفرق الطبية في البحر الأحمر، مضيفًا: «قمنا بتعقيم شوارع المحافظة لأكثر من 3 مرات حتى الآن، وأحد أصدقائى كلمنى وقالى الناس دعت عليك من كتر ما الكلور نزل على دماغهم».
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