شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: عزل 10 مراكز في بعض المحافظات لمنع تفشي «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم عزل نحو 10 مراكز في عدد من المحافظات، بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات، حيث يجري تطبيق الحجر الصحي للقرية أو المركز، منعا لتفشي العدوى من الأفراد للمجتمع.

Advertisements

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «العربية الحدث»، أن «بعض المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة، يكون لديها حالات يجري اكتشاف المرض في وقت متأخر جدا، وعند إبلاغنا يكون الوقت متأخر»، كاشفاً أن 14 حالة من إجمالي 36 حالة وفاة من فيروس «كورونا»، جاءت بتحويلات من مستشفيات أخرى مع تأخر وضع الحالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر لازالت في المرحلة الثانية من الوباء، مشيرا إلى أن الدول التي تفشي فيها الفيروس، بلغ ذروته في الأسبوع السادس والسابع، ولكن مصر تعبر الأسبوعين دون أن نصل لمرحلة الذروة، خاصة مع مقدرة وزارة الصحة، على التتبع والتقصي.