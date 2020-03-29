شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 10 جيجا و3 آلاف دقيقة مجانًا للعاملين بالعزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك مبادرة من الوزارة بتقديم 3 آلاف دقيقة و10 جيجا مجانا هذا الشهر للتواصل مع أهاليهم وذويهم والاطمئنان علهم في ظل تواجدهم في فترات العزل.
وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على صدى البلد، أن هذه المبادرة تعد لفتة تقدير واحترام وإجلال للعاملين في مستشفيات العزل التي تواجه وباء «كورونا».
وأوضح وزير الاتصالات، أن شركات الاتصالات تتحمل تكاليف هذه المبادرة المقدمة للعاملين في مستشفيات العزل.
وأشار إلى أن هناك زيادة أحمال على البيانات وخدمات الإنترنت خلال الفترة الماضية وهذا منتشر في العالم كله نظرا لأزمة فيروس «كورونا» التي نعيشها.
وتابع أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا، لافتا إلى أن الأحمال على المواقع التعليمية زادت 5 أضعاف خلال أسبوعين.
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