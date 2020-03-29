شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مستعدون لأي سيناريو لـ«كورونا».. و«إن شاء الله لا نصل لمعدلات الخطورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة جاهزة لكل السيناريوهات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19»، وتابعت:«قدراتنا جاهزة حتى في أسوأ سيناريو والمستشفيات جاهزة.. ونجرى عمليات تقصى للمخالطين للحالات المصابة ونجرى لهم عزلا ذاتيا ومتابعة وفى حال تأكد إصابتهم بالفيروس يتم إدخالهم الحجر الصحى».

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وأضافت الوزيرة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تعمل وفق إجراءات احترازية قوية جداً لتجاوز مرحلة الذروة التي أشار لها العالم كافة، وتابعت:«الإجراءات الحالية مهمة جدا ونحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الاصابات والوفيات.. بناخد كل حالة على أنها اول حالة علشان نعدي بالبلد لبر الأمان».

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن 70% من الحالات التي اصيبت بـ«كورونا» كانت من المخالطين، مشددة على أن مصر لديها استعدادات حتى في حالة «الجائحة»، سواء في الأجهزة أو المستشفيات، وتابعت: «إن شاء الله لا نصل لمعدلات الخطورة».

وفى سياق متصل قالت هالة زايد، أن نسب الأقصر وأسوان نسب الإصابات بهما ضعيفة جداً خلال الأسبوع الأخير وذلك يعود إلى الإجراءات التي اتبعتها الدولة لحماية المواطنين والسائحين من الإصابة بفيروس «كورونا».