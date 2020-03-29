شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يُشيد بإجراءات السيسي لمجابهة «كورونا» واستجابة الشعب للقرارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية في الدولة لمجابهة فيروس «كورونا»، مُعددًا كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس الذي يُهدد اقتصاديات العالم في الوقت الحالي.

وأضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، أن الرئيس السيسي والشعب المصري وقفوا يدًا واحدًا ضد فيروس «كورونا»، مشيدًا باستجابة الشعب المصري لمبادرة «خليك في بيتك»، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس في المجتمع المصري، والحفاظ على كافة الأسر المصرية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، اتخذت عدة أجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، بشكل منظم ومرتب، تّدل على شفافية التعامل مع الازمة، فضلًا عن التعامل بقوة وحزم للحفاظ على صحة المصريين دون النظر لأي خسائر اقتصادية.