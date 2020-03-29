شكرا لقرائتكم خبر عن «إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات».. «الأعلى للجامعات» يكشف الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المجلس الأعلى للجامعات ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونقل طلاب فرق النقل (الأولي والثانية والثالثة) للفرقة الأعلي، مع ترحيل مواد الترم الثاني للعام الدراسي المقبل، مؤكدا علي قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ في هذا الشأن.

ويناشد المجلس الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وتفادياً للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأكد المجلس أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، علما بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات.