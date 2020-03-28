شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرار إغلاق حدائق المنتزه لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إتصالاً هاتفياً مساء السبت، مع اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، للإستفسار حول حقيقة الصور التى نشرتها بعض مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية، وما تلقته الوزارة من مجموعة كبيرة من شكاوى المواطنين بمحافظة الإسكندرية بوجود طواربير لسيارات المواطنين أمام بوابات حدائق قصر المنتزة بالإسكندرية إنتظاراً للدخول.

وطالب الوزير المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الزحام وأى تجمعات للمواطنين حرصاً على سلامتهم وآمنهم.

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من جانبه، أكد المحافظ أن الصور المتداولة حقيقية، حيث تم على الفور التواصل مع وزارتى السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام، حيث أن حدائق القصر تابعة لوزارة قطاع الأعمال.

ووجه شعراوى محافظ الإسكندرية بالتواصل على الفور بمسؤولي شركة المنتزة للسياحة والاستثمار، وصدر قرار على الفور بإغلاق الحدائق اعتباراً من غداً الأحد لأجل غير مسمى.

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية قد وجه المحافظين اليوم السبت بغلق جميع الشواطئ الموجودة بالمحافظات أمام الزائرين بعد أن تم رصد تجمعات للمواطنين على الشواطئ فى عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.

وأهابت وزارة التنمية المحلية بكافة المواطنين بالمحافظات بضرورة الالتزام بقرارات واجراءات الدولة الاحترازية والوقائية حفاظًا علي صحة والحد من انتشار الفيروس خلال المرحلة الحالية.