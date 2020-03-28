شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نسب الشفاء في الأقصر وأسوان عالية جداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن نسب الشفاء في الأقصر وأسوان عالية جداَ وهذا أمر إيجابى بشكل كبير، وتابعت:«لا استطيع أن أقول أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير في فيروس كورونا كون منظمة الصحة نفت ذلك، ولكن لدينا مؤشرات إيجابية جداً في ذلك».

وناشدت الوزيرة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، المواطنين بعدم الانتظار طويلاً حال ظهور ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض نزلات البرد، على أي من أفراد العائلة، والتوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر، وتابعت:«لازم نحط في اعتبارنا أن هذه كورونا لحين ثبوت العكس».

ولفتت إلى أن مستشفيات الحميات والصدر هي مستشفيات للفرز بها كل الإمكانيات الطبية التي تمكن القائمين على هذه المستشفيات من الوصول إلى نتائج التحاليل خلال ساعات، وتابعت:«بروتوكول العلاج لدينا جيد جداً«.