شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» في منزل أحد العائدين من «حجر المنيا»: وزعت سبح وسجادات عقب عودتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كنت أبتسم وأنا أركب سيارة الإسعاف، وسط أهل القرية ورجال الإسعاف والشرطة، لثقتى فى القيادة السياسية، والحكومة المصرية فى إدارة الأزمة، ومواجهة الفيروس، والرعاية الصحية للمصابين». هكذا روى الحاج أحمد عبدالعظيم، 52 سنة، مقيم شعائر بقرية ملاطية التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا، وأحد المتعافين من فيروس «كورونا»، رحلة اكتشافه الفيروس وعلاجه حتى عودته لمنزله.

وأضاف عبدالعظيم لـ«المصرى اليوم»: «لم أشعر بأى آلام بالقصبة الهوائية، أو البلعوم، أو الصدر، أو ارتفاع فى درجة الحرارة، وفوجئت بإصابتى بالفيروس من خلال مسؤولى الصحة، لكنى ومن معى أصابنا الحزن عقب إعلان غلق الحرم المكى، وعدم الطواف والسعى، والاكتفاء بالصلاة فى الدور العلوى لأن به منافذ كبيرة، خلال فترة تواجدنا بالأراضى الحجازية، وكنت خادما لزوجتى وابنة عمى الذين رافقونى فى رحلة أداء العمرة، بداية مارس الحالى، وحتى عودتنا فى منتصف الشهر، حيث تم إجراء الفحص الطبى الظاهرى داخل مطار أسيوط».

وتابع: «عقب عودتنا لمنازلنا قمنا بإجراء فحوص طبية، ولم يظهر على ومن معى أى أعراض للإصابة، حتى تم أخذ عينة منا من خلال لجنة وزارة الصحة بالمنزل، وبعد 24 ساعة تلقيت اتصالا تليفونيا من مسؤول بوزارة الصحة يقول لى إننى مشتبه فى إصابتى بالفيروس، وإن مسحة زوجتى وابنة عمى سلبية، وطلب منى الاستعداد للسفر من خلال سيارة الإسعاف إلى مستشفى إسنا للعلاج، وحضرت سيارة الإسعاف وسيارتين من الشرطة، وكنت ابتسم وأنا أركب وأردد الحمد لله، إن شاء الله الشافى هو الله «مضيفًا» بسؤالى عن ابتسامتى كنت أرد (لثقتى فى القيادة السياسية والحكومة فى علاجى ورعايتى) لأنهم غير الأنظمة السابقة بالدولة».

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ويؤكد أنه تلقى رعاية متميزة وكأنه فى مستشفى خاص حيث تم استقباله بمأكولات ومشروبات، ثم جلسات توعية وإجراء فحص طبى وأشعة مقطعية، وأخذ مسحة من الفم والأنف، وبعدها تم احتجازه فى غرفة تضم 4 مصابين حيث حصلوا على جرعة أدوية ومحاليل، تزيد المناعة بالجسم، وبعد 3 أيام تم أخذ المسحات مرة أخرى، وتبين تماثلهم للشفاء ونقلهم إلى عنبر علوى، يضم 35 من المتعافين والمصرح لهم بالخروج، حيث تم عقد جلسة توعية أخرى بكيفية الاختلاط والتعامل مع المواطنين.

وأضاف: «داخل المستشفى كان منا المصريون المقيمون والعائدون من الخارج، مثل مصرى ألمانى الجنسية، وقبطية، وكنا جميعا نأكل ونصلى، كل حسب ديانته، والنوم فى غرفة واحد تضم 35 شخصا ما بين ذكور وإناث، كل واحد فى سريره، المعزول بستارة خاصة، ما يؤكد أننا شعب واحد، دون النظر لعقيدة أو جنس أو لون».

وتابع: «عقب عودتنا رحب بنا أهالى القرية والأقارب والمحبين، حيث تم توزيع الهدايا من السبح وسجادات الصلاة، وغيرها من الهدايا للأقارب والأحباب، وتوزيع المشروبات، ورغم أن المناعة أصبحت لدى قوية جدا وغير معرض للمرض إلا أننى كنت أترك مسافة بينى وبين المهنئين».

وقال إنه تعرض قبل السفر للشائعات والهروب من المطار، والمنزل دون العلاج، حتى حضرت سيارة الإسعاف والشرطة ونقلته لمستشفى إسنا للعلاج، والعودة معافى.

وأشاد بنجاح القيادة السياسية والحكومة فى إدارة الأزمة، ووقف التجمعات بأنواعها، وإصدار قرار الحظر وعدم التجول، حتى لا ينتشر الفيروس بين المواطنين، لكونه لا يحدث آلاما أو غير ذلك، ما يدفع المواطنين للاختلاط دون شعور بالخطورة، مشيدا بالأطقم الطبية بالمستشفى لما قدموه، ووصفهم بالأبطال وقت الحرب.