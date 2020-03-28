شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باكستان يشكر شيخ الأزهر على «استجابته الفورية لمواجهة فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس الباكستاني، عارف علوي، الشكر للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وهيئة كبار العلماء، على استجابتهم السريعة في مواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، عبر إصدارهم فتوى جواز تعليق صلاة الجماعة والجمعة بالمساجد، لمجابهته والحد من انتشاره بين المسلمين، مطالبًا علماء باكستان بضرورة العمل بتلك الفتوى.

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جاء ذلك عبر تدوينة له بحسابه الشخصي على «تويتر» قال فيها: «أشكر فضيلة الإمام الأكبر وهيئة كبار العلماء بالأزهر على موقفهم الحاسم واستجابتهم الفورية بإصدار فتوى بشأن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد».

وطالب الرئيس الباكستاني العلماء في باكستان، في تغريدة أخرى، باتخاذ قرار مماثل وعاجل بناءً على فتوى كبار العلماء بالأزهر لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في باكستان، مشيرًا أن هذه الفتوى نابعة من مبادئ الإسلام السمحة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة شيخ الأزهر أصدرت في ١٥ مارس الجاري بيانًا أجازت فيه تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد للتقليل من خطر انتشار فيروس كورونا، وهو ما لاقى ردود أفعال إيجابية من مختلف دول العالم الإسلامي، لما له من أثر كبير في الحفاظ على التجمعات المسلمة والنفس البشرية من انتشار الوباء.