شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن 3 قرارات لتخفيف الأعباء عن أعضاء النقابة خلال «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، عن ٣ قرارات لتخفيف الأعباء عن الصحفيين خلال أزمة «كورونا».

وقال «رشوان» في بيان، السبت، إنه استكمالًا للإجراءات التي تتخذها النقابة لتخفيف الأعباء عن أعضائها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع الزميلين محمد عارف، مدير الصندوق، وعمرو الدردير، أمين الصندوق، اتخذ مجلس إدارة الصندوق 3 قرارات للتيسير على الزملاء الأعضاء في الصندوق«.

وأضاف أن «القرارت هي إعفاء الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد، وإعفاء الزملاء الذين تم فصلهم من عضوية الصندوق ولديهم الرغبة للعودة لعضويته، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد، وتأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أبريل المقبل»، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المنظمة لتطبيق هذه القرارات فور إعادة فتح مقر النقابة.