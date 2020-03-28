شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: «هاكرز» حاولوا تعطيل موقع الوزارة وتسجيل العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه يوجد 27 مديرية على مستوى المحافظات لرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وقال وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إن 120 ألف عامل مسجل، تشملهم الرعاية، ويتم صرف 4 منح لهم خلال العام، ولكن مع تفاقم أزمة «كورونا» تم الإعلان عن منحة استثنائية للعمال باليومية، والوزارة ستنظر لكافة طبقات العمالة غير المنظمة.

وواصل: «فتحنا باب التسجيل في قاعدة البيانات للعمالة غير المنظمة، ولكن كان هناك مشكلة على الموقع يوم الأربعاء الماضى، حيث كان هناك هاكرز غرضه تعطيل التسجيل، لكن بفضل جهود مركز المعلومات والاتصالات تم إصلاح وإعادة تشغيل الموقع».