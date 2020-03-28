شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جمارك الإسكندرية» يوزع كمامات وقُفازات على الموظفين لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، السبت، جولة ميدانية داخل جمارك الإسكندرية، لمتابعة حسن سير العمل وانتظامه، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

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كما ناقش «حمزة» مع الزملاء بالمواقع الجمركية المختلفة أهمية وضرورة الالتزام باتباع وتنفيذ الإرشادات الطبية والصحية والإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وأمنهم، للحد من تداعيات انتشار الفيروس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من حيث سرعة إنهاء الاجراءات بالنسبة للواردات العاجلة والاستراتيجية وخاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والصادرات المصرية .

وأثناء الجولة لاحظ أن المكان المتواجد به المركز المطور غير مناسب، وغير آمن صحيًا، وقام بالتنبيه على مدير عام الوارد ومدير المركز المطور بتقديم مذكرة بذلك للتنسيق مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.

كما قام «حمزة» بتوزيع بعض القُفازات والكمامات على الزملاء بالمواقع المختلفة، الواردة للإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية من نادى الجمارك بالإسكندرية كمساهمة منه في هذه الظروف.

توزيع كمامات وقفازات على موظفي جمارك الإسكندرية لمواجهة كورونا

توزيع كمامات وقفازات على موظفي جمارك الإسكندرية لمواجهة كورونا