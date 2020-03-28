شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: يمكن شفاء 85% من إصابات «كورونا» بسهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن 85% من الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد يمكن شفاءها بسهولة.

وأشار عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتى» بقناة صدى البلد، إلى أنه تم البدء مبكرا من أجل مواجهة فيروس «كورونا» ولم يتم الاستهانة بالفترة الأولى من الفيروس التي تم تشهد إصابات، وتم اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة وهو ما أعطى فرصة من أجل التفكير فيما سيحدث فيما بعد.

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وتابع أنه يتم التفكير فيما يمكن فعله حتى نصل إلى الحد الأقصى من الوقاية من الفيروس ويتم وضع كل الخطوات لكل مرحلة حتى لا نصل للمرحلة المقبلة.

وكشف أن الاستهانة ببعض المراحل المعينة للوقاية من الفيروس في بعض البلاد المتقدمة وتمتلك إمكانيات هائلة أدى إصابة الآلاف من الإصابات، موضحا أنه يتم متابعة الأوضاع في مصر بالساعة.

وتمنى أن يتم إنهاء تلك المرحلة الحرجة بأمان ومصر تعود آمنة من جميع النواحي من ضمنها الناحية الطبية والصحية.

وأوضح أن الأعمار بين المواطنين المصريين مختلفة عن إيطاليا فالأعمار الكبيرة أكثر عرضة للإصابات، موضحا أن 85% من الحالات تشفى تماما بدون التدخل الطبي أو تناول الأدوية بعد قيامه بالعزل الجزئي ولم يخالط أحد من أفراد أسرته.