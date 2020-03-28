شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وبن زايد يبحثان تبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تبادل وجهات النظر مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وأوضح الرئيس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنهما بحثا جهود مكافحة انتشار فيروس «كورونا» وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين.