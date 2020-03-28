شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 فدان»: يجب زيادة التوعية الدينية قبل انفجار مسيرات الدعاء على «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، الإعلاميين المصريين بمختلف الفضائيات بتبني مبادرات وحملات توعية دينية بالطرق السليمة للدعاء والتضرع إلى الله في مثل تلك الأزمات، بالتزامن مع أزمة فيروس «كورونا».

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار مع الشواربي»، أن تلك المبادرات ستكون آمان للوطن والمواطنين بدلًا من انسياقهم وراء دعوات التحريض التي تبث من الخارج، مؤكدًا أن مصر بها قامات إعلامية كبيرة وقديرة وقادرة على توحيد المصريين تحت هدف معين.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يستفيد الإعلاميين من قامات الأزهر الشريف وغيرهم من علماء الدين، للعمل على تثقيف الشعب بالطرق الشرعية للدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء على الشعب المصري وعلى الإنسانية جمعاء.