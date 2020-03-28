شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ فعاليات «ساعة الأرض» أونلاين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ساعة الأرض لعام 2020 ستكون أونلاين».. بتلك العبارة أعلن الموقع الخاص بـ«ساعة الأرض»، أكبر حدث عالمى للتوعية بالتغير المناخى، بأن فعالياته المتمثلة فى غلق الأضواء عن أبرز المعالم التاريخية فى عدد من الدول، سيتم بثها مباشرة على الإنترنت، ولن تتمكن الشعوب المختلفة من التجمهر كالمعتاد لمتابعتها فى الساحات والميادين، فى ظل أزمة تفشى فيروس «كورونا». وتشجع «ساعة الأرض» التى ينظمها الصندوق العالمى للطبيعة، والتى تأتى يوم 28 مارس من كل عام من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف، الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة وذلك لرفع الوعى بخطر التغير المناخى، وكانت مدينَة سيدنى الأسترالية هى أول من بدأت هذه الحملة فى عام 2007، ومنذ ذلك الحين، زاد هذا العدد ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم.

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا؛ إلا أن القائمين على الفعالية قرروا تنظيمها وعدم التخلى عنها، وكتب الموقع الرسمى لساعة الأرض، أن «هذا العام، نحن نقوم بساعة الأرض فى ظروف استثنائية مع بلدان حول العالم تعانى من أزمة صحية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، ونحن ندرك التحدى الاستثنائى الذى يواجهه العالم». وقال موقع «إيرث آور»، إن «فعاليات رقمية غير مسبوقة ستحشد ملايين الأشخاص على الإنترنت للمشاركة فى ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل»، وحث العالم كله على المشاركة فى ساعة الأرض من المنزل عن طريق غلق الأضواء، بالإضافة إلى المشاركة رقميًا عبر البث الحى الذى يبدأ فى أستراليا، فى ضوء التطورات الأخيرة للفيروس التى تفرض على نصف سكان العالم البقاء فى الحجر الصحى. وقالت الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمى على «تويتر»: «فى ساعة الأرض هذا العام، أينما كنت، توقف لحظة تكريم وامتنان لهؤلاء الصامدين على خط الدفاع الأمامى فى وجه الفيروس»، وتابعت: «دعونا نعتنِ بأنفسنا وببعضنا البعض، وبالكوكب».