شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف عمر أصغر متوفى بـ«كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أصغر حالة وفاة في مصر بفيروس «كورونا» هي لشخص عمره 37 عامًا، وكان يعاني من سرطان في القولون.

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وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، على فضائية «المحور»، مساء السبت، على ضرورة التوجه لمستشفى الحميات عند الشعور بارتفاع درجة الحرارة أعلى من 38 درجة، ووجود سعال جاف، أو الاتصال بخط الساخن 105 لسرعة إنقاذهم حال إصابتهم بفيروس «كورونا».

وناشد مجاهد الأسر المصرية توجه أي مواطن يشعر بأعراض سخونية وكحة وضيق تنفس إلى مستشفيات الحميات أو الصدر، أو الاتصال بالخط الساخن 105، كما طالب المستشفيات الخاصة فور الاشتباه في حالة بالتوجه لوزارة الصحة فورا.

وتابع: «وفقا لإحصائيات المصابين وضحايا فيروس كورونا في العالم يمثل الأسبوع السادس والسابع ذروة العدد، وحتى الآن مر الأسبوع السادس في مصر على خير، ونحن اليوم في بداية الأسبوع السابع ونأمل أن يمر على خير».