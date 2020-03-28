شكرا لقرائتكم خبر عن «السوبر جيت» ينقذ عالقى قطارات السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بسبب طول ساعات السفر فى قطارات الوجه القبلى التى تصل الى ١٤ ساعة من القاهرة - أسوان والعكس، وقع عدد كبير من الركاب فى ساعات الحظر التى تبدأ من السابعة مساء، فيما رفض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، فكرة إيقاف القطارات لحظة تطبيق قرار الحظر، ونسق مع وزير الداخلية بتوفير أتوبيسات من شركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل لنقل العالقين من الركاب التى تأخرت قطارات وصولهم مع موعد تطبيق الحظر وذلك عن طريق نقلهم إلى أقرب ميادين عامة بالجيزة والقاهرة وآسوان.

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وتابع الوزير مساء الجمعة نقل ركاب قطارى 983 و981 القادمين من آسوان إلى محطة رمسيس بالقاهرة الساعة 11.30 مساء الجمعة والساعة 1.20 بعد منتصف الليل مجانا عبر 3 آتوبيسات سوبرجيت فاخرة كان قد وجه وزير النقل بتخصيصها لنقل الركاب ممن يستقلون القطارات التى تصل بعد موعد الحظر نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة رمسيس بالقاهرة.

ومساء الجمعة تابع نقل ركاب قطارى 3001 و1001 من خلال أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة إلى المرج وموقف العاشر مجانا، حيث تم تخصيص عدد من أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة لنقل ركاب السكك الحديدية ممن يستقلون القطارات التى تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو تصل بعد موعد الحظر. وقال الوزير إن مسير قطارات الصعيد تستمر من ١٢ إلى ١٤ ساعة حتى أسوان والعكس وذلك نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التى تنفذها وزارة النقل على الخطوط المختلفة لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط أو نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة القاهرة، وقال إن التنسيق تم نظرا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة 14 يوما التى تتيح للركاب الحجز المسبق والتى كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

وطالبت الوزارة الركاب الالتزام التام بمواعيد القطارات المعلنة من هيئة السكة الحديد تجنباً لوصولهم بعد مواعيد الحظر، التزاماً بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتوقيتات حظر التجوال.