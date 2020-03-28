شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وفاة 3 مصابين بـ«كورونا» قبل الوصول للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن نسبة الوفيات بفيروس «كورونا» أمس واليوم ارتفعت قليلا، موضحا أن أغلب الوفيات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأشار إلى أن 3 حالات من الذين توفوا اليوم، توفوا قبل أن يصلوا للمستشفى، وهم حالتين من المنيا وحالة من دمياط.

وأشار مجاهد، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء السبت، إلى أن هناك فئة ترفض إجراء التحليل عند اشتباهها في الإصابة، خوفا من العزل، مؤكدا أنه تصرف خاطئ، وسيؤذي مجموعة كبيرة من المحيطين بهم.

وأضاف أن 14 حالة من إجمالي عدد المتوفين بسبب فيروس «كورونا»، كانوا محولين من مستشفيات أخرى، مشددا على ضرورة أن تبلغ المستشفيات عن وجود أي حالة مشتبه بها لديهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.