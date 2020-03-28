شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريق المنصورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من قطاعات المحافظة للوقوف على التزام المواطنين وأصحاب المحال بالقرارات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومدى تفاعل المواطنين وأصحاب المحال بقرار الحظر والاغلاق، كما تفقد انتظام العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها ونسب التنفيذ.

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وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المطبوعة بمسافه 300 متر بدءا من منطقة كوبرى عز حتى كوبرى عفيفى، وجارٍ البدء فى أعمال الأرصفة، موجهًا الشركة القائمة بمراعاة التنسيق والمظهر الحضارى وتوحيد الارتفاعات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال توفير مناطق تجارية يتم تخصيص إيرادها لأعمال الصيانة الخاصة بالطريق.

كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الطلاء الموحد للعقارات على جانبى طريق المنصورية وإزالة العشش والمخالفات أعلى العقارات الواقعة على الطريق، حفاظاً على المظهر الحضارى، ووجه راشد رئيسى حى الهرم ومدينة أبو النمرس والشركة المنفذة لأعمال التغطية وهيئة النظافة بالتنسيق فيما بينهم برفع ناتج الأعمال وتراكمات المخلفات من على جانبى الطريق أولاً بأول.

وشملت الجولة تفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبرى للسيارات والمشاه أعلى ترعة المريوطية والمواجه لشارع العروبة ضمن أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية، حيث أشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة الحارات المرورية على جانبى الكوبرى والمسافات المخططة لليوتيرن للحفاظ على السيولة المرورية للشارع.