شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي يحذر من الإفراط في استخدام الكحول والكلور للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، من خلط الكلور بالكحل كونه يؤثر على مرض الأجهزة التنفسية وتحدث أزمات لهؤلاء الأشخاص المرضى.

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وطالب تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتى» بقناة «صدى البلد»، مساء السبت، بغسيل اليدين بالماء والصابون وذلك على مدار اليوم.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، أن النظافة العامة مطلوبة مع استخدام الكحول بتركيز محدد وذلك بهدف تعقيم اليدين.

وقال تاج الدين إن فيروس كورونا أحدث جائحة في العالم أجمع وأحدث نسب إصابات شلت الحية على كوكب الأرض وأحدث وفيات كبيرة، موضحا أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج فيروس كورونا ولكن هناك أدوية تعالج المضاعفات التي قد تحدث.