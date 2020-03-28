شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: حبس عضو بالنقابة 15 يومًا في «الانضمام لتنظيم محظور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المحامي محسن بهنسي، 15 يومًا لاتهامه بـ«الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة».

وقالت النقابة في بيان، السبت، إن «القرار جاء بعد سماع مرافعة الزملاء مجلس نقابة نقابة حلوان ونقيبها، ونرجو أن ننجح بالوسائل القانونية في إثبات براءته»، مشيرة إلى أنه «نرجو أن نتمكن من فك ضائقته، راجين ممن لديه معلومات أو براهين، تثبت براءته أن يتفضل مشكورًا بموافاتنا أو نقابة حلوان بها.. وعلى الله قصد السبيل».