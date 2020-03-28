شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: حبس عضو بالنقابة 15 يومًا في «الانضمام لتنظيم محظور» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة المحامين قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المحامي محسن بهنسي، 15 يومًا لاتهامه بـ«الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة».
وقالت النقابة في بيان، السبت، إن «القرار جاء بعد سماع مرافعة الزملاء مجلس نقابة نقابة حلوان ونقيبها، ونرجو أن ننجح بالوسائل القانونية في إثبات براءته»، مشيرة إلى أنه «نرجو أن نتمكن من فك ضائقته، راجين ممن لديه معلومات أو براهين، تثبت براءته أن يتفضل مشكورًا بموافاتنا أو نقابة حلوان بها.. وعلى الله قصد السبيل».
كانت هذه تفاصيل خبر «المحامين»: حبس عضو بالنقابة 15 يومًا في «الانضمام لتنظيم محظور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.