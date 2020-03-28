شكرا لقرائتكم خبر عن « نخوض حربا فيروسية شرسة».. مستشار السيسي: 10 أيام حاسمة في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية والوقاية، إن مصر أمامها من أسبوع إلى 10 أيام إضافية وحاسمة في مواجهة «كورونا»، وذلك وفقا للمتابعة العلمية الدقيقة والدورة الفيروسية سواء في الصين أو إيطاليا، قائلا: «ندرس ماحدث هناك لنحمى أنفسنا، والفيروس يتصاعد تدريجيا حتى يصل لأقصى ارتفاع لنسبة الإصابة ثم يتراجع».

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واضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» بقناة «صدى البلد»، أنه وفقا لملاحظة ما حدث في الصين تحديدا وايطاليا وأوروبا، اتخذت مصر إجراءات «حظر التحرك» ونحن في بداية الفترة الحرجة لنشاط فيروس «كورونا»، قائلا: «نتمنى ألا تزيد فيها عدد حالات الإصابة» .

وأكد مستشار الرئيس أن «مصر لازالت في وضع مطمئن حتى هذه الساعة، وكل التحسب والترقب أن يظل عدد الإصابات بفيروس كورونا محدود ولايتضاعف أو يتزايد».

وناشد تاج الدين المواطنين بالالتزام التام، مضيفًا: «نحن نخوض حربا فيروسية شرسة، ويمكن إيقاف كورونا عن طريق منع الاختلاط والتجمعات».