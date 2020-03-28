شاهد.. القصة الكاملة لوفاة طبيب بيطرى مصرى بفيروس كورونا فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، وفاة أول طبيب بيطرى مصرى، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الطبيب الشاب محمد نجم. وأعلنت نقابة البيطريين بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور فتحى خضير، رئيس النقابة الفرعية، وفاة أول عضو من أعضاء النقابة متأثر بفيروس الكورنا ، الذى تعرض له خلال عمله بدولة السعودية، قائلا:" تنعى نقابة البيطرين بالشرقية، الدكتور محمد نجم خريج كلية الطب البيطرى جامعه الزقازيق دفعة 2012 ، ابن مركز أبوحماد ، والذى وافته المنية بالمملكة العربية السعودية لإصابته بفيروس الكورونا. Advertisements ويستعرض ”الخليج 365”، فى الفيديو التالى، تفاصيل الواقعة.

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